



Парк-отель «Воздвиженское»

Парк-отель «Воздвиженское» — новый загородный отель расположенный недалеко от подмосковного Серпухова, который находится на огромной ухоженной лесо-парковой территории с аккуратными дорожками и каскадом живописных прудов. По тенистым парковым аллеям бывшей графской усадьбы приятно прокатиться на велосипедах и самокатах или погулять всей семьёй. На берегу прудов организованы песчаные пляжи, а любители рыбалки могут взять напрокат снасти и воспользоваться услугами лодочной станции.

Ценителям активного отдыха парк-отель «Воздвиженское» предлагает провести время с удовольствием и пользой для здоровья на спортивных площадках или в большом 25 метровом бассейне под присмотром тренеров и инструкторов. Теннисный центр парк-отеля с открытыми и крытыми кортами — один из самых крупных в Подмосковье. Здесь можно арендовать корты или позаниматься с тренером индивидуально или в группах, которые собираются ежедневно. Предлагается аренда спортивного инвентаря.

Настоящая дровяная парная — лучшее средство от стрессов и лёгких недугов. Парк-отель «Воздвиженское» приглашает в СПА с настоящей русской баней с парной и игровой комнатой для детей. Wellness центр предлагает услуги ухода за лицом, телом и ногтями.

Парк-отель «Воздвиженское» имеет всё необходимое для семейного отдыха с детьми любого возраста: анимация, творческие мастер-классы, веселые мини-дискотеки, спектакли. В летнее время действуют городок на деревьях «Лиана-парк» и вэйк-парк.

В аренду можно взять не только велосипед или самокат, но и веломобиль, электромобиль, скейтборд, а для активного отдыха - бадминтон, различные мячи, лодку, катамаран. Дети с удовольствие катаются на пони по территории парка. А развлекательный центр отеля с лазертагом и арчетагом, аттракционами и батутами, видео-симуляторами и игровыми автоматами, настольным теннисом и бильярдом привлекает и детей и взрослых.